Franco Ordine su Gattuso: “Il suo lavoro annulla il gap con le altre big…”

Dopo la bella prova della Nazionale italiana contro la Polonia, a Radio Marte Sport Live si discute del prossimo impegno del Napoli.

Ai microfoni dell’emittente napoletana, Franco Ordine, opinionista Mediaset nonché simpatizzante rossonero. Il giornalista non nasconde la preoccupazione per il big match di domenica prossima. Partendo da un sentito elogio all’allenatore degli azzurri: “Gattuso ha prodotto interventi mirati in una squadra che, una volta raggiunta la sua maturità, riuscirà ad annullare gli attuali deficit che creano ancora un gap con le altre big…”.

Dalle sue parole appare evidente la stima incondizionata che nutre nei confronti di Ringhio, protagonista indiscusso di un Milan vincente. Proprio lo status di ex rossonero preoccupa non poco Ordine: “L’ho sempre stimato. Di sicuro sentirà un bisogno di rivincita e rivalsa che gli porterà a dare il massimo da se stesso e dai suoi giocatori…”.

Ovviamente, non poteva mancare un passaggio sullo stato attuale del Milan: “Le conferme di Paolo Maldini e Stefano Pioli hanno cementato il gruppo. Ma ciò non toglie che il Milan difficilmente riuscirà a tenere sempre lo stesso passo con tutti questi impegni in calendario…”.

Antonio Petrone