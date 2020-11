[FOTO] L’importanza di Demme per il Napoli

Va naturalmente premesso che, come spiegato oggi, la vittoria del Napoli sulla Roma ha molteplici chiavi di lettura.

Troppo diversa la partita di ieri rispetto a quella contro il Milan. Gli azzurri sono decisamente migliorati di condizione, mentre i giallorossi avevano grossi problemi fisici e di formazione.

Sarebbe pertanto semplicistico giustificare la vittoria con l’avvicendamento di un calciatore a centrocampo. Eppure, l’importanza di Diego Demme è stata tangibile.

In questa prima foto si nota la difficoltà nel costruire dal basso nel match contro il Milan. Nessun calciatore viene sufficientemente incontro a Meret. Il Milan lascia, pertanto, furbamente, spazio per l’impostazione al solo Manolas, come alternativa al rinvio lungo.

In questa seconda foto, fermo restando il pressing diverso da parte della Roma, si nota invece la differenza del posizionamento in transizione da parte degli azzurri.

Il tedesco viene incontro all’estremo difensore, mentre Fabian è più avanzato e maggiormente svincolato. Lo spagnolo è un calciatore particolarmente forte in transizione, ma non ha le caratteristiche del regista che viene a prendersi palla dal portiere. Bakayoko ha forza e passo, ma non esattamente piedi fatati per uscire in transizione non facendo leva sul fisico.