Forza ragazzi: stasera tutto congiura a favore del Napoli

Tutto “congiura” a favore del Napoli stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Innanzitutto è più forte, e su questo non ci sono dubbi. La qualità della rosa a disposizione di Gattuso è decisamente superiore. Oddio, è superiore anche a Cagliari, Bologna e Parma che hanno vinto al San Paolo. Infinitamente superiore a quella del Genoa, ultima in classifica, che al San Paolo non ha vinto per un puro caso. Ma analizzando una sfida non possiamo che partire da questa considerazione, la qualità dei giocatori.

A favore del Napoli c’è anche la legge dei grandi numeri. Prima o poi gli azzurri dovranno tornare a quella vittoria che manca da una vita. Infine, ultimo ma non ultimo, la considerazione che i ragazzi di De Zerbi hanno giocato, e vinto, mercoledì sera. Il Sassuolo non è abituato a giocare tre volte a settimana. Non ha l’organico per simili tour de force. In genere il calo si ha in casi del genere alla terza partita. Ci siamo.

Tutto congiura a favore del Napoli, ma… Se è vero che la legge dei grandi numeri sorride agli azzurri, c’è anche il rovescio della medaglia. Quando non si vince da una vita un motivo ci sarà. E anche il morale e l’autostima scende sotto i piedi. E se la rosa a disposizione di Gattuso è decisamente superiore a quasi tutte le avversarie, ma non si vince da tempo immemore vorrà pur dire qualcosa.

Aspettiamo con curiosità la gara di stasera. Vincere sarebbe fondamentale. Nulla c’è di meglio alla vigilia di una sosta. Sosta vera, e non come quella per le nazionali, che è altro. Vincere per sistemare la testa ed il morale. Poi c’è l’anno nuovo. Psicologicamente sarà importante voltare pagina. Il 2019 è stato terribile, una media punti non diciamo da retrocessione, ma da parte destra della classifica. Ci può stare. Adesso dopo la sfida del Mapei si volta pagina. Ci sarà, speriamo già alla ripresa, qualche rinforzo. La rosa andrà completata nei punti carenti. Sperando che a fare mercato sia un uomo di calcio e non un commercialista.

Ma tutto questo viene solo dopo la partita di stasera. Per questo stavolta più che mai conta il risultato. Vincere a prescindere dalla prestazione.