Formisano, il Barcellona ed il nuovo record del mondo di arrampicata sugli specchi

Non si diventa “ Head of Operations, Marketing e Sales” (ma che cacchio significa?) senza un motivo. Ieri in una lunga intervista resa alla Radio Ufficiale, Alessandro Formisano è stato autore di una performance straordinaria. Nuovo record mondiale di arrampica sugli specchi, specchi insaponati, per di più.

Ha spiegato (sic!!) come e perché il prezzo col Barcellona non fosse elevato. Il dato è questo: una curva costa 70 euro. Tre anni fa, gara di pari valore col Real Madrid, il prezzo era di 50 euro. Un aumento del 40%. Chiunque al posto dell’ Head of Operations, Marketing e Sales del Napoli avrebbe taciuto. Lui no. Numeri alla mano ha smentito, a sentire lui i tifosi andranno quasi gratis allo stadio.

A seguire il suo ragionamento magari qualcuno si è anche perso. Resta il fatto che per vedere Napoli-Barcellona un tifoso in curva pagherà 70 euro. Essersi arrampicato su specchi insaponati non cambia la situazione. Ma adesso sappiamo che c’è un qualcosa in cui l’ Head of Operations, Marketing e Sales eccelle.