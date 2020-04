Follia italiana: chi ha causato il disastro vuole guidare la fase di ripresa

In qualsiasi altro posto al mondo la Giunta della Regione Lombardia sarebbe stata commissariata. Il fallimento è nei numeri drammatici di questi giorni. Ieri in una disperata autodifesa l’assessore Gallera ha parlato della difficoltà del loro lavoro. Per amor di Dio: nessuno lo mette in dubbio. Sotto pressione hanno dovuto prendere decisioni difficilissime. Dovendo anche mediare tra interessi in contrasto tra loro, per altro tutti legittimi. Da una parte il diritto alla salute, dall’altro le esigenze dell’economia. Il compito della politica in casi del genere è quello di decidere. E al “Pirellone” hanno fatto il loro dovere: hanno deciso.

Purtroppo per loro hanno sbagliato tutto. Le decisioni che hanno preso si sono rilevate disastrose. Hanno portato ad un numero impressionante di morti (come in nessuna altra parte al mondo), ed hanno affossato l’economia. Per decongestionare gli ospedali hanno mandati ammalati contagiosi nelle Case di riposo, ed è stata una strage. Hanno impiegato una montagna di soldi per un mega ospedale che sulla carta doveva portare 600 posti di terapia intensiva, ma che al momento è deserto, e per altro ha pochi posti letto.

Non mettiamo in dubbio (ma mai dire mai) che le loro decisioni siano state prese per quello che pensavano essere l’interesse generale. Ma il risultato è stato disastroso. Come si può pensare che coloro che hanno sbagliato tutto possano essere gli stessi a guidare adesso la ripartenza?

Siamo al paradosso. In Lombardia non si è fatta la zona rossa in presenza di focolai, probabilmente per assecondare le richieste degli industriali. Anche dopo si è permesso, con escamotage, di tenere aperte la maggioranza delle aziende. Ancora oggi qui c’è il maggior numero di nuovi contagi, e di morti. E che non si parli di sfortuna, per cortesia. In Veneto il Covid19 è esploso nello stesso periodo, ma si hanno numeri infinitamente inferiori. Capita a tutti di sbagliare, stavolta è capitato alla Giunta delle Lombardia. Ma pensare che siano gli stessi a guidare la fase 2 è follia.

Dovrebbero essere i lombardi i primi a gridarlo. Invece no. Siamo in Italia. E tutto è politicizzato. C’è una parte che accusa la Lombardia, e sono i giornali di Centrosinistra. E una parte che la difende, quelli del centrodestra. E’ chiaro che in questo momento i primi hanno gioco facile, avendo i numeri dalla loro parte. Per i giornali di centrodestra è durissima. Con alcuni passaggi ridicoli. C’è chi ha definito eroi Fontana e Gallera, avendo salvato decine di migliaia di vite umane. Ora uno legge i numeri della Lombardia e li confronta con quelli del Veneto. Se Fontana e Gallera sono eroi, Zaia cosa è, il nuovo Padre Pio? Indossa i guanti non per proteggersi dal contagio ma per nascondere le stimmate?

Capita anche ai primi della classe di sbagliare un compito in classe. E’ quello che è successo. Basta chiuderla qui, senza tante storie. All’estero per molto meno si sono stroncate carriere politiche Non è la fine del mondo. Il politico ha un compito difficile: deve decidere, prendersi le responsabilità. Senza criminalizzare nessuno (fino a prova contraria) se ne prende atto: se si prendono le decisioni sbagliate si viene messi da parte.