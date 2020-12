Filippo Facci, l’indignazione pre Inter-Napoli di Bruscolotti

Filippo Facci l’argomento a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Giuseppe Bruscolotti, ex capitano Napoli: “Sono indignato per le parole di Filippo Facci su Maradona, non vado nel volgare. Dovrebbe vergognarsi, noi siamo per la correttezza e non dico altro. Speriamo solo che la gente la smetta di dire certe cose, chi lo fa non appartiene al novero delle persone per bene ed anche professionalmente parliamo di poca roba. Non gliela faccio passare”.

Bruscolotti poi continua con altre osservazioni: “Italo Allodi diceva che energumeni del genere vanno messi da parte. Meno se ne parla, meglio è”.

Infine, delle osservazioni importanti sul big match di questa sera a San Siro: “Lukaku è un bel carrarmato, ma non avrei mai avuto paura di lui, non ne ho avuta di nessuno. Anzi, erano gli avversari che si preoccupavano se ci fossi io. Ci vuole un trattamento duro. Koulibaly con un avversario del genere dovrebbe esaltarsi. Inter-Napoli? Vedo due squadre messe bene, che fanno un bel gioco, ma che hanno ogni tanto qualche amnesia. Quello che sarà in campo potremmo vederlo solo durante la gara”

