Fico (Presidente Camera): “Il Napoli resta da scudetto”

Dopo la vittoria del Napoli in Europa League al nuovo Stadio Maradona, ai microfoni di Radio Marte Voce di Popolo è intervenuto stamattina l’On. Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico. Il politico campano ha espresso interessanti riflessioni personali e non riguardo Maradona e la questione scudetto.

“Ho scelto Fuorigrotta come collegio unilaterale proprio per quello che rappresenta per i napoletani e per me. Riguardo Diego posso dire che si deve analizzare tutto il Maradona, è stata una figura importantissima nell’immaginario collettivo dei partenopei. Ha rappresentato il riscatto di un popolo antico e stupendo”.

Qualche parola anche sulle probabilità del club partenopeo per la contesa del tricolore: “Il Napoli ha buone possibilità di vincere lo scudetto, ma a mio parere deve lavorare ancora molto, come d’altronde sta facendo la squadra”, continua poi con delle parole sul tecnico Gattuso: “È un grande allenatore con a disposizione un ottimo organico che non ha nulla da invidiare a Milan, Inter e Juventus”.