In Lombardia hanno perso la testa, Feltri ormai delira

Leggere Libero ogni giorno ci fa sentire un popolo migliore. Migliore dei lettori di Libero, ovviamente. Oggi il fondo di Vittorio Feltri è illuminante. Un ragionamento a pene di segugio (ndr: a cazzo di cane) che sembra avere un senso fino a quando ti rendi conto che è basato sul nulla.

La sua tesi: al Sud sono razzisti, oltre che scrocconi e compagnia cantando. Ed il nord farà bene ad andarsene per fatti suoi, lasciando gli straccioni (noi) al loro destino. E’ arrivato a questa conclusione partendo da un dato di fatto: al Sud siamo felici del problema Covid che ha dato una bella lezione ai milanesi. Partendo da questo dogma via una serie di improperi, i soliti.

Al Sud nessuno gioisce per quello che sta capitando in Lombardia. Anche se oggettivamente è difficile trattenersi dal farlo. Perché quando senti certe cazzate il sorriso ti scappa. Ad esempio quando senti Gallera dire che grazie al sacrificio della Lombardia il contagio non è arrivato al meridione. Fatemi capire: il virus ha passato il confine a Chiasso, diretto a Napoli, e i lombardi si sono opposti eroicamente? Non mi risulta che le cose sono andate così.

Ricordo, ma stiamo parlando di imbecilli, di bresciani che, ignavi del “morto che avevano in casa” inneggiavano al Coronavirus nella speranza che facesse quello che il Vesuvio non aveva fatto. Era la sera di venerdì 21 febbraio. La mattina era scoppiato l’inferno dalle loro parti, ma speravano che il Virus arrivasse al Sud. Non avevano fatto i conti con Gallera…

In maniera simpatica proprio Feltri commentò: “Da Lombardo invidio i napoletani. Loro hanno avuto solo il colera, noi il coronavirus”. Noi prendemmo la cosa come una sprezzante offesa: Feltri era stato semplicemente profetico. A differenza dei guru della medicina lombarda che assicuravano che non ci sarebbe mai stata l’epidemia tra di noi aveva capito tutto.

Ai napoletani, nonostante Feltri, dispiace quello che sta accadendo da quelle parti. Dispiace che il direttore sanitario dell’Ospedale di Alzano (Alzano, non Arzano) ha fatto una cazzata drammatica riaprendo il Pronto Soccorso. Dispiace non sia stata chiusa la Val Seriana, che si sapeva essere focolaio del virus. Quell’ignorante di De Luca per non sapere ne’ leggere ne’ scrivere chiude tutto, al primo dubbio. Anzi ha chiuso Saviano senza che ci fosse neanche un caso, solo perché hanno avuto un comportamento scorretto.

I napoletani sono gente di cuore, amano i loro vecchi. Spiace terribilmente che quelli lombardi siano stati mandati al macello da una decisione scellerata quando sono stati inviati contagiati nelle RAS. E’ vero, nelle delibere era scritto che dovevano essere isolati. Gallera lo aveva scritto, come faceva ad immaginare che non fosse possibile?

I napoletani sono fessi. Si sono messi in fila per andare ai supermercati. E si sono messi in fila anche per entrare nelle piccole botteghe. Lo hanno fatto anche alla Pignasecca, un vicolo largo 3 metri che si affollava subito. In Lombardia invece hanno pensato bene di tenere tutte le aziende aperte, sfruttando ogni piccola lacuna nella legge. Abbiamo scoperto che anche le cartiere fanno parte della filiera alimentare. A Napoli ci siamo negati anche la pizza da asporto.

Ci sono alcuni aspetti ridicoli, anche in questo racconto drammatico. C’è chi ha detto che al Sud non hanno fretta di riaprire perché non c’è niente da aprire. Ora, premesso che qualcosina abbiamo anche noi, semmai non come industrie, ma come turismo, che significa? Si riapre anche se in Lombardia ci sono ancora centinaia di contagi al giorno? Permettete a noi poveracci, che non abbiamo ospedali, di proteggerci in qualche modo? Noi viviamo nel medio evo, l’unica prevenzione che conosciamo è la quarantena. Solo così possiamo pensare di salvarci. Sempre con l’aiuto di San Gennaro, ovviamente. Voi avete Galli e Burioni, noi no. Ci arrangiamo come possiamo.