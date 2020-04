Feltri insiste, pensa che siamo tutti fessi. Un consiglio, faccia come fece Biscardi ai tempi del Processo…

Feltri è (stato) un grande giornalista. Con le parole ci campa alla grandissima da sempre. Ancora oggi scrive benissimo. Mai banale, ha il dono, molto raro, di essere comprensibile a tutti. Come lo era Montanelli (absit iniura verbis). Feltri è intelligente, ci mancherebbe, ma come capita a molti, pensa di essere l’unico intelligente sulla faccia della terra. Purtroppo per lui non è così. Come lui ci sono altre, magari non tantissime, persone intelligenti.

Feltri sa di aver detto una minchiata dal suo degno compare Mario Giordano. Lo sa bene, tanto è vero che sta disperatamente provando a giustificarsi. A modo suo, ovvio. Lui non chiederà mai scusa, mai e poi mai ammetterà un errore. Ma provando a dimostrare che non ha sbagliato lui, ma sono gli altri ad aver capito male. Anche oggi dalle colonne di un giornale che vive (anche) di finanziamento pubblico, anche dei meridionali, quindi, prova a difendere la sua tesi. Non ha detto che i meridionali sono inferiori, ma che hanno possibilità economiche inferiori.

Uno che prova a mettere una pezza a colori del genere pensa di vivere in un mondo di imbecilli, di essere l’Unto del Signore. L’unico con un quoziente intellettivo a doppia cifra. Non è così.

Feltri faccia come Biscardi che si difese dicendo che era un comico

Ora se non vuole ammettere di aver sbagliato può fare come fece un altro giornalista molto famoso, Aldo Biscardi. Biscardi quando fu querelato dagli arbitri ai quali ne aveva dette di tutti i colori si giustificò dicendo che il suo “Processo” non era una cosa seria. Poco più di una trasmissione comica, per cui si permetteva di dire cose altrimenti sconvenienti. Il giudice, complimenti anche a lui, accolse la tesi. Biscardi non fu condannato. Non perché avesse detto la verità, ma per aver diffamato in un contesto per nulla credibile. Incredibile a dirsi lo stesso Biscardi si vantò di essere stato assolto. Ovviamente non disse come era arrivato all’assoluzione, figurarsi…

Feltri può dire la stessa cosa: ha parlato in una trasmissione che non aveva nulla di giornalistico, ma è poco meno di un varietà. Visto come si muove ed urla il conduttore di quella trasmissione non sarà difficile farsi credere. Ecco, il direttore (non responsabile) del quotidiano che si mantiene (anche) coi i sussidi pubblici può dire che ha detto una cazzata del genere per far ridire gli spettatori. Se trova qualche giudice non comunista verrà assolto in scioltezza.

Ha un’altra possibilità, dichiararsi non perseguibile per incapacità sopravvenuta di intendere e di volere. Ipotesi per altro tutt’altro che peregrina visto che insiste con questa storia.

A lui la scelta, basta che non continui a pensare che è l’unico essere pensante in un modo di coglioni.