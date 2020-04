Feltri insiste: è proprio convinto che al Sud siamo esseri inferiori

Feltri insiste: davvero crede che nel Meridione d’Italia ci siano esseri inferiori. Stamattina su un giornale che si mantiene (anche) con le sovvenzioni dello Stato, ha scritto che è stato frainteso.

“Io nel dire in tv, ospite di Mario Giordano (Fuori dal coro), che i meridionali sono inferiori ai settentrionali non mi riferivo affatto alle loro qualità morali e intellettuali, bensì al fattore economico, nettamente svantaggioso rispetto al Settentrione”.

Sig. Feltri, a Napoli usiamo dire “cca nisciuno è fesso”. Non è vero, i fessi ci sono anche tra noi. Ma sono eccezioni. Laddove lei ritiene che siano in maggioranza. Non avendo tempo da perdere con lei, faccio copia e incolla di un qualcosa che ho scritto su facebook l’altro giorno.

Il primo della classe può essere di due tipi. Quello intelligente, simpatico, primo della classe magari anche contro la sua volontà. Come dicono a Bolzano e zone limitrofe, è uno “sfaccimmo”. Per altro è anche uno che di solito passa il compito a chi non lo sa fare.

Poi c’è il secchione, insopportabile. Normalmente ha gli occhiali spessi da miope. Completamente asociale, passa il tempo a studiare invece che a divertirsi. Non ti passa il compito neanche sotto tortura. Durante la versione di greco la sua prima preoccupazione è non far copiare il vicino di banco. Ovviamente non lo sopporta nessuno. Lui pensa che la cosa dipende del fatto che siano gelosi di lui. In realtà uno stronzo così meglio perderlo che trovarlo. Ma è troppo preso da se stesso per accorgersene.

Ovviamente capita anche al primo della classe di sbagliare di tanto in tanto un compito. Quello “sfaccimmo” se ne frega, sa che una cosa del genere può capitare a tutti. Lo stronzo ne fa un dramma. E passa il tempo a spiegare che non è stato lui a sbagliare. Ma la domanda gli è stata posta male, o amenità del genere.

I lombardi si sentono, sono, i primi della classe. Ne ho conosciuto tanti, tantissimi, simpatici, intelligenti. Inizialmente un po’ prevenuti coi i meridionali, salvo poi, una volta conosciuti, diventarne grandi amici. In fin dei conti i pregi e difetti si combinano bene. Loro sono perfettini, allineati. Noi siamo geniali, e come tutti i geni siamo genio e sregolatezza. Nella vita non si può avere tutto. Noi meridionali siamo ammirati dalla loro organizzazione. Loro, quelli sfaccimmi, dalla nostra genialità.

Poi ci sono gli stronzi…

ps: volevo specificare che lei, potrei sbagliare, ma non credo, non mi sembra uno “sfaccimmo”.