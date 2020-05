Fase 3: le misure per gli spostamenti da lunedi 18 maggio

Stando alla bozza del Decreto-Legge necessario per l’avvio della fase 3 previsto in ordine del giorno del prossimo consiglio dei ministri vediamo le disposizioni riguardanti le “Misure di contenimento della diffusione del COVID-19” che, salvo modifiche, potranno entrare in vigore a partire dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020.

Vediamo i dettagli dell’art.1 sugli spostamenti:

A partire dal 18 maggio gli spostamenti all’interno del territorio regionale non sono soggetti ad alcuna limitazione (fermo restando le misure di contenimento degli articoli 2 e 3 del decreto n 19/2020 per specifiche aree)

Fino al 2 giugno sono vietati i trasferimenti e gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati in una regione diversa rispetto a quella dove ci si trova salve le comprovate esigenze di lavoro, di assoluta urgenza o per motivi di salute. Resta valido il rientro al proprio domicilio,abitazione,residenza.

Dal 3 giugno gli spostamenti sul territorio nazionale possono essere limitati solo con provvedimenti ai sensi dell’art 2 della legge n 19/2020 in relazione a specifiche aree del territorio.

È vietato spostarsi dalla propria abitazione o dimora se si è risultati positivi al virus e quindi sottoposti a qurantena con provvedimento dell’autorità sanitaria e fino all’accertamento della guarigione o del ricovero in struttura ospedaliera

Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aree aperte al pubblico in cui non si possano rispettare le norme sul distanziamento

Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione del rispetto dei contenuti dei protocolli o linee guida stilati a livello nazionale per la riduzione e prevenzione del contagio e relative al settore di appartenenza. Anche le singole regioni potranno adottare protocolli per il proprio territorio nel rispetto però di quelli nazionali.

Il mancato rispetto dei protocolli prevederà la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza suddette.

Le regioni provvederanno a monitorare con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica del territorio locale e di conseguenza l’adeguatezza del sistema sanitario regionale. Tali dati dovranno essere comunicati giornalmente al Ministero della salute, all’Istituto della sanità e al comitato tecnico-scientifico previsto con ordinanza della protezione civile del 3 febbraio 2020.

Per le sanzioni previste per il non rispetto di quanto stabilito dal provvedimento in discussione e per gli organi competenti ai relativi controlli in ambito Regionale si rimanda a quanto recita l’articolo 2 del Decreto in oggetto. (da fiscoetasse.com)