Fantaconsigli della 5 giornata

Buon pomeriggio fantallentori.

Siamo in un periodo di calcio no stop, quindi occhio alle rotazioni delle squadre impegnate nelle competizioni europee e, come al solito, ai casi di Covid in costante aggiornamento.

Tracciamo un quadro della giornata partita per partita.

SASSUOLO-TORINO

Si parte stasera con i neroverdi, secondi in classifica, che affrontano un Torino molto deludente e ancora fermo a 0 punti.

Vedo bene Berardi e Locatelli tra i padroni di casa.

Del Toro dico Vojvoda e il solito Belotti.

Rischio giallo per Chiriches e Lukic.

ATALANTA-SAMPDORIA

Atalanta e Samp aprono il sabato di Serie A.

Ilicic dovrebbe trovare nuovi minuti e può essere l’occasione giusta per tornare al gol. Bene anche Hateboer.

Possibile turno di riposo per Zapata.

Verre e Ramirez sono i nomi pericolosi lato Samp.

Male Tonelli.

GENOA-INTER

Sfida tra due squadre martoriate dal

Covid nelle ultime settimane.

Tuttavia mentre per quanto riguarda il Genoa il peggio sembra passato, l’Inter si ritrova con numerosi positivi, tra cui, l’ultimo, Hakimi.

Pellegrini e l’ex Pandev possono colpire.

Da evitare Goldaniga.

Tra i nerazzurri bonus in arrivo per Lautaro e Perisic.

LAZIO-BOLOGNA

Dopo la splendida vittoria in Champions League, i biancocelesti cercano la risalita in campionato dopo essere partiti piuttosto male.

Mi aspetto il gol di Ciro Immobile.

Certezza Luis Alberto.

Barrow e Soriano I possibili bonus bolognesi.

Non mi convincono Parolo e Danilo.

CAGLIARI-CROTONE

I sardi cercano continuità contro un Crotone reduce dall’inaspettato punto contro la Juve.

Simeone non si può non schierare.

Sottil potrebbe trovare il primo gol.

Bene Simy e Vulic tra i calabresi.

Lykogiannis e Marrone non sono buone soluzioni.

BENEVENTO-NAPOLI

A Benevento si gioca il derby campano che vuol dire Inzaghi contro Gattuso.

Possono colpire entrambi gli Insigne.

Anche Caprari e Mertens a “rischio” bonus.

Ancora out Viola e Zielinski.

PARMA-SPEZIA

Contro lo Spezia Liverani deve fare i conti con le tantissime assenze.

Kurtic e Gervinho devono prendere in mano la situazione e mi aspetto bonus da loro.

Indisponibili, tra gli altri, Inglese e Bruno Alves.

Lato ligure vedo bene Bartolomei e Verde.

Fuori Acampora.

FIORENTINA-UDINESE

Contro i friulani probabile ultima chiamata per Iachini sempre più in bilico.

Punto da una parte su Castrovilli e Kouame e dall’altra su De Paul e Okaka.

Pollice in giù per Cutrone e Becao.

JUVENTUS-VERONA

Bianconeri reduci dalla vittoria in Champions ma chiamati assolutamente alla vittoria dopo il passo falso di Crotone.

Tra i tanti dubbi di formazione punto sulle certezze Morata e Cuadrado.

Squalificato Chiesa.

Lazovic e Zaccagni hanno le caratteristiche per mettere in difficoltà la vecchia signora.

Assolutamente da evitare Ceccherini.

MILAN-ROMA

Il big match del quinto turno si gioca lunedì a San Siro dove il Milan di Pioli, in forma straripante, ospita la Roma.

Difficile capire già da oggi come scenderanno in campo le due squadre soprattutto visto l’impegno di ieri in Europa League.

Di certo mancheranno Calhanoglu, infortunato, e Mancini risultato positivo al Covid.

Gli uomini decisivi saranno da una parte il solito Ibra e Kessie, e dall’altra Mkhitaryan e Spinazzola.

Alessio Maria Giannitti