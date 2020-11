Fabiàn Ruiz: “Vittoria importante, dobbiamo stare sempre sul pezzo”

Il centrocampista spagnolo del Napoli, Fabiàn Ruiz, si è finalmente sbloccato nella vittoria per 4-0 contro la Roma con il suo colpo da biliardo all’angolino. Ecco le parole dello spagnolo nel dopo gara a Sky: “E’ stata una bella vittoria, molto importante. Era difficile perché loro stavano facendo bene e hanno tanti giocatori bravi, ma penso che abbiamo fatto bene. Tutti in questa settimana abbiamo lavorato bene, ascoltato il mister e fatto questa partita importante”. Sappiamo che alla fine sono tante partite in campionato e noi dobbiamo stare sempre sul pezzo e fare bene tutte le partite. A volte sbagliamo. Facciamo 2-3 partite alla grande, poi in una non ci siamo. Dobbiamo correggere questo. Ora siamo messi bene in classifica, pensando anche a quella partita con la Juve che non abbiamo giocato. Il mio ruolo? “Non lo so, mi sono abituato centrodestra perché quando controllo posso calciare. E’ per quello, mi sono abituato così da piccolo. Oggi lo si è visto sul gol”.