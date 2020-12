Fabiàn Ruiz delude ancora

Nonostante il passaggio del turno del Napoli di ieri sera, alcune testate giornalistiche non hanno apprezzato a pieno la prestazione di Fabiàn Ruiz, il quale si è beccato qualche voto negativo con annesso giudizio. La Gazzetta dello sport scrive: “voto 5,5, la mediana a due non gli si addice, questo è il vero problema”. La critica più pesante arriva dal Corriere dello sport: “voto 5, ispiratore di una manovra che non esplode mai, complice anche il pressing del Real, lento in entrambi le parti e probabilmente a caccia di una dimensione definitiva nella sua centesima partita in azzurro“.