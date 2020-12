Europa League: i numeri dell’Az Alkmaar

L’ Az Alkmaar, squadra olandese dell’omonima città, sarà la prossima avversaria del Napoli in Europa League. Una gara ostica, che sarà giocata nel freddo nord olandese.

Nel Girone F la squadra olandese è dietro la capolista partenopea, a – 2.

Una vittoria del Napoli sancirebbe l’automatico passaggio del turno degli azzurri.

Ecco come ci arrivano i biancorossi.

Hanno le stesse marcature in Europa League le due compagini: 5 gol fatti e 2 subiti.

Nell’ultimo match di campionato, gli olandesi hanno vinto in trasferta contro l’Heracles per due a uno grazie ai gol di Koopmeiners su rigore e e Myron Boadu.

Nel campionato olandese sono settimi a meno 10 dalla capolista Ajax (17 punti contro i 27 della capolista i lanceri). E’ l’unica squadra, però, insieme al Feyenord ancora imbattuta dall’inizio dell’Eredivisie.

Tra gli olandesi, out Helmer per infortunio a centrocampo, Slot opterà probabilmente per un 4-3-3. Con Bizot tra i pali. Davanti a lui, i quattro di difesa, ossia Svensson, Hatzidiakis, Martins Indi e Wijndal. Centrocampo a tre con Midtsjo insieme a Clasie e Koopmeinese. Attacco con Stengs, il promettente Boadu e de Wit.

PROBABILE FORMAZIONE

AZ Alkmaar (4-3-3): Bizot; Svensson, Hatzidiakos, Martins Indi, Windjal; Midtsjo, Clasie, Koopmeiners; Stengs, Boadu, de WIt. All. Slot

La partita sarà visibile sui canali SKy per gli appassionati ai canali 201 e 252 Sky Sport e Sky Sport uno, ma anche in chiaro su TV8.

Arbitro del match sarà il sig. Ruddy Buquet francese calcio di inzio ore 21,00.

Gianclaudio De Zottis