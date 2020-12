Espulsione di Insigne, Cesari: “la gestione di Massa ad essere sbagliata”

Espulsione di Insigne in Inter-Napoli, ai microfoni di Marte Sport Live Voce di Popolo, condotto da Raffaele Auriemma e Andrea Falco, c’è l’esperto di arbitraggio Graziano Cesari. L’ex arbitro ha analizzato la direzione di gara di Inter-Napoli.

Espulsione di Insigne ok, gestione no

Cesari mette in chiaro le cose: “L’espulsione di Insigne c’era, il rigore c’era. Di Lorenzo teneva in gioco Darmian che andava verso la porta ed è stato fermato fallosamente da Ospina. Era un rigore clamoroso. Riguardo al capitano del Napoli, sul regolamento c’è scritto a chiare lettere che non si può dire ‘vai a ca****’ al direttore di gara.”

Poi, l’ospite di Pressing, parla di qualche ‘trucco del mestiere’: “È buona norma, da parte dell’arbitro, non inserirsi all’interno delle proteste. Se Massa si mette in mezzo ad una situazione dove i calciatori sono arrabbiati, deve aspettarsi gesti del genere. Ci vuole giudizio e soprattutto intelligenza. Tra l’altro ha attuato due misure e due giudizi: Lozano ieri ha subito diversi falli, dove alcuni dovevano portare alla doppia ammonizione di qualche calciatore. Parlo di Bastoni e Skriniar, Brozovic… ”

Non è la prima volta

Cesari continua: “L’espulsione di Insigne non è il solo caso di cattiva direzione. Massa ha gestito molto male, recentemente, anche Olympiacos-Manchester City, dove in una situazione di tensione ha perso la testa. C’è da dire che anche se si volesse far orecchie da mercante, oggi non sarebbe possibile: non c’è pubblico, si sente tutto sia in campo che in tv. E inoltre, se ci fosse qualche supervisore sugli spalti si rischierebbe squalifica e declassamento”.

