Esonerato Sarri. Finalmente!

Maurizio Sarri, giustamente , è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Juventus.Finisce l’avventura di uno degli allenatori più sopravvalutati della storia calcistica italiana.Il suo Sarrismo si è trasformato prima in Sonnismo e poi in Sarricet. A Torino hanno preso questa giusta decisione dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Lione. Si attende il comunicato ufficiale della squadra biano-nera. Ieri è stata la Waterloo del comandante Sarri maestro sopravvalutato di tutti i tempi calcistici. E ora i sarristi cosa diranno? Ai posteri l’ardua sentenza