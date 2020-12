ESCLUSIVA: Raffaele Auriemma, in diretta lo scontro con Paolo di Paola

Discussione animata nella puntata odierna di Marte Sport Live Voce di Popolo quella tra il conduttore Raffaele Auriemma e un ospite. Si tratta di Paolo di Paola, ex direttore di Tuttosport e Gazzetta dello Sport.

La diatriba si è accesa sull’argomento arbitraggio ed in particolare sulla mancanza di rigori assegnati alla squadra di Gattuso. L’ospite, esperto di calcio, dice: “Non mi va di parlare di questa cosa, per quanto mi riguarda è pura casualità dovuta alla struttura dell’attacco napoletano, che ha elementi con tante caratteristiche diverse. La posso vedere come una stranezza. Parlare di complottismo non mi va, possiamo additare la causa a una questione di inefficienza e incapacità dei direttori di gara, a mio avviso”.

Raffaele Auriemma – Paolo di Paola, lo scontro

Auriemma, in disaccordo: “Mi sta dicendo che tutti gli episodi a sfavore del Napoli sono puro frutto di incapacità? A me pare che dai dati – coadiuvato dal co-conduttore Andrea Falco – parlino diversamente!”.

Di Paola ribatte: “Raffaele tu mi hai chiamato per avere un parere oggettivo, non mi pare che tu stia parlando in questi termini. Il nostro lavoro si basa proprio sul riportare dati di fatto. Stai facendo il tifoso con la trombetta in mano”.

A queste parole, l’esperto di calcio Raffaele Auriemma risponde animatamente: “Calmo, calmo direttore. Io non sto con la trombetta in mano! Il tifoso lo facevo per 90 minuti a settimana quando commentavo le partite!”.

Di Paola: “smettiamola di fare le vittime”

La discussione, poi, sempre in modo animato continua sull’argomento Orsato che non arbitra l’Inter da ben 92 partite: “Non c’è alcuna spiegazione a questa cosa. Le società hanno il diritto di esporre malcontento nella conduzione della gara nelle sedi competenti. Smettiamola di fare vittimismo, stiamo parlando di cose campate in aria”.

Auriemma a questo punto, chiude il collegamento prima che la discussione possa degenerare: “A questo punto mi pare che sia tu a stare con la sciarpa della Juventus al collo”.

