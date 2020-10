Esclusiva: il documento di De Luca che imbavaglia le Asl

Alla faccia della tanto vituperata libertà di stampa la Presidenza della Regione Campania in data 5 ottobre ha inviato ai direttori delle AA.SS.LL, delle AA.OO e delle AA.OO.UU una comunicazione in cui è fatto divieto assoluto agli interessati di rilasciare informazioni relativamente all’emergenza sanitaria in corso per il Covid19. Il testo cita a chiare lettere: “la scrivente Unità di Crisi, in raccordo con la Presidenza della Regione (De Luca ndr), è l’unico Organismo abilitato a fornire indicazioni e riscontri agli organi di stampa e a quelli radio televisivi e ai social media”. Il documento, guarda caso, arriva dopo la strana gestione dell’ “affaire” Calcio Napoli e della mancata partecipazione della formazione di Gattuso al match di Torino con la Juventus per intervento dell’Asl. Nei mesi più critici dell’emergenza covid 19 le comunicazioni tra media e Asl sono sempre state concesse senza alcuna limitazione. Pronta la reazione dell’Ordine dei Giornalisti della Campania come da noi già riportato in questo articolo che ha subito emesso un comunicato a firma del suo Presidente Ottavio Lucarelli.

Di cosa ha paura la Regione Campania? Cosa si vuole nascondere?