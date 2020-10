Esclusiva: ecco la mail del Napoli che richiede spiegazioni alla Regione Campania

Sono le 17,40 di sabato 3 ottobre quando il Napoli, nella figura del medico sociale Dott. Raffaele Canonico, invia una mail al Vice Capo di Gabinetto della Regione Campania per avere chiarimenti sull’effettivo comportamento da tenere dopo che era stato comunicato alla società campana l’isolamento. Questa è l’ennesima prova che il Napoli Calcio ha cercato in tutti i modi di effettuare la trasferta verso Torino ma che la stessa gli è sempre stata negata per motivi di ordine sanitario.