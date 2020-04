Emergenza Covid-19:Bilancio Campania del 15/04/2020

sinis

Totale complessivo positivi Campania: 3.887

Totale complessivo tamponi Campania: 41.296

Il bilancio generale sull’emergenza Covid-19 oggi ha visto in Campania 27 dimessi in più rispetto a ieri(11.6 %). Il totale fino ad oggi dei dimessi o guariti è di 442.Oggi non ci sono stati pazienti in isolamento domiciliare.Il totale di pazienti in isolamento domiciliare oggi è di 2.394( 62,9%).Oggi c’è stato un decremento dei pazienti ricoverati con sintomi. Ci sono 11 ricoverati con sintomi in meno rispetto a ieri.In totale ci sono 607 ricoverati con sintomi.C’è stato però un incremento di 4 unità in terapia intensiva. In tutti i pazienti in terapia intensiva sono 86. ‘Purtroppo oggi ci sono stati 18 nuovi decessi Il totale di decessi fino ad oggi è di 278 decessi( 7.3%.)