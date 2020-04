Emergenza Covid-19: Bilancio Campania del 28/04/2020

🔴 #CORONAVIRUS, IL BOLLETTINO

L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati:

– Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 494 tamponi di cui 9 risultati positivi;

– Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 418 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 240 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 145 tamponi di cui 2 risultati positivi;

– Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 83 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 138 tamponi di cui 6 risultati positivi;

– Laboratorio dell’Azienda ospedaliera Federico II: sono stati esaminati 68 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: sono stati esaminati 456 tamponi di cui 2 risultati positivi;



– Ospedale di Nola: sono stati esaminati 76 tamponi, di cui nessuno risultato positivo;

– Ospedale San Pio di Benevento: sono stati esaminati 80 tamponi, di cui 4 risultati positivi;

– Ospedale di Eboli: sono stati esaminati 97 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio del CEINGE: sono stati esaminati 117 tamponi di cui nessuno risultato positivo;

– Laboratorio BIOGEM: sono stati esaminati 116 tamponi di cui 3 risultati positivi.

Positivi di oggi: 30

Tamponi di oggi: 2.528

Totale complessivo positivi Campania: 4.410

Totale complessivo tamponi Campania: 73.094

Oggi i dimessi sono 100 ( 27,9%) In totale sono 1220. In isolamento domiciliare ci sono 74 pazienti in meno rispetto a ieri( 50,8%) In totale in isolamento domiciliare ci sono 2225 pazienti I ricoverati con sintomi hanno subito un incremento di 3 persone. In totale