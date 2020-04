Emergenz Covid-19: Bilancio nazionale del 26/04/2020

Oggi riportiamo i dati della protezione civile ci fornisce, in mancanza di conferenza, dal sito web. Oggi ci sono 260 nuovi decessi. Rispetto a ieri ci sono cento cinquantacinque meno di ieri. Infatti ieri le vittime erano state 415, arrivando. In totale i decessi sono 26.644. Dal 15 marzo non erano mai stati meno di 300. In terapia intensiva si trovano oggi 2.009 persone, 93 meno di ieri. Sono ancora ricoverate con sintomi 21.372 persone, 161 meno di ieri. In isolamento domiciliare 82.722 persone (+510 rispetto a ieri).

I guariti raggiungono quota 64.928, per un aumento in 24 ore di 1808 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2622 persone). L’aumento dei malati (ovvero le persone attualmente positive) è stato pari a 256 unità (ieri erano stati -680) mentre i nuovi contagi rilevati nelle ultime 24 ore sono stati 2324 (ieri 2357). Oggi sono stati fatti 49.916 tamponi (ieri 65.387). Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è di 1 malato ogni 21,5 tamponi fatti, il 4,7%.

Negli ultimi giorni questo valore è stato in media del 4,1%. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia è 197675.