Edy Reja: “Se puoi sognarlo, puoi farlo…”

Tempo di gratificazioni per Edy Reja. Il tecnico sempre benvoluto dall’ambiente partenopeo, in panchina nella cavalcata del Napoli dalla C post fallimento sino alla Serie A, è reduce dal successo con la sua Albania, promossa in Lega B di Nations League. “Siamo felici ed entusiasti della promozione ottenuta con la nazionale. Una gioia da condividere con tutto lo staff. In Albania sono ancora in festa e mi fa molto piacere…”.

Le parole di Reja sono improntate ad una grande di fiducia per questa esperienza da C.T. dell’Aquila a due teste. “Adesso per l’Albania si presenteranno sfide più difficili. Siamo forti in difesa, dobbiamo migliorare in avanti. I Mondiali? se puoi sognarlo, puoi farlo. Bisogna crederci, come il Napoli con lo Scudetto…“.

Vincere non e’ mai facile, il tecnico dell’Albania lo sa bene e tornando alle cose di casa azzurra, si dice fiducioso in vista della partita con il Milan. “Il Napoli ha una spina dorsale forte. Il mercato è stato importante come non mai, è stata trovata la linea giusta. C’è una grande occasione per gli azzurri, primeggiare in classifica. Penso che quest’anno sia la volta buona per il vertice, se Juve e Inter perdessero colpi, il Napoli ne dovrà approfittare...”.

L’ex allenatore del Napoli ha parole di conforto anche per Hysaj, fermato dal Covid. Reja augura al terzino una pronta guarigione. “Elseid ha trovato fiducia, forse era stato messo nel dimenticatoio da Ancelotti, che magari non lo riteneva adatto al suo gioco. E’ il mio capitano, con Gattuso ha ritrovato la miglior condizione. E sono felice che stia facendo bene, con il Napoli ed in nazionale…“.

A proposito della sfida che attende i partenopei contro la capolista, Reja ha voluto dedicare un passaggio pure ai progressi palesati da Lorenzo Insigne con l’Italia. “Insigne? Alla mia epoca al Napoli era più piccolo ma si intravedevano le qualità che dopo sono emerse. Napoli-Milan sarà una gran bella partita, tra due squadre che fanno del bel gioco…“.

Salvatore de Landro