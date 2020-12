Editoriale Chiariello: “Neanche un’azione degna di nota, spettacolo osceno”

Nel suo editoriale, il giornalista Umberto Chiariello ha espresso la sua riguardo la prestazione del Napoli nella sconfitta contro la Lazio, ecco le sue parole: “A me il Napoli che gioca lento, che non verticalizza mai e che gioca sistematicamente con palla sempre all’indietro non piace. Non è un problema estetico ma di organizzazione di gioco. A Milano con l’Inter nonostante la sconfitta ero contento perché avevo visto dei passi in avanti e una squadra con qualche idea che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo. Avevo però detto che all’Olimpico era la controprova. Mario Rui stasera è stato indecente. Che Fabian Ruiz sia sopravvalutato è un dubbio che ho anche io. Stasera abbiamo visto una squadra fantasma che ha avuto un lampo di due minuti, dopodiché se Reina fosse andato a prendere un caffè e fossi andato a giocare io in porta nella Lazio, con i miei chili e i miei anni, non se ne sarebbe accorto nessuno. Non abbiamo prodotto una azione degna di nota”.Quando, prima della partita, ho detto che Gattuso aveva sbagliato formazione non avevo torto. Maksimovic che è in scadenza e che ha la testa al nuovo contratto, stasera si fa saltare in testa da Immobile nonostante sia più alto di 12 cm. Mario Rui fa un errore incredibili che regala la palla all’avversario e regala il gol alla Lazio. Chi parla male di Petagna stasera lo denuncio! Petagna dovrebbe denunciare i compagni, ha lottato come un dannato, ma non ha avuto una palla giocabile. Il Napoli di stasera è inguardabile da tutti i punti di vista. Gattuso si deve assumere le responsabilità. Questa squadra non ha gioco e quando le individualità non sopperiscono al gioco prima o poi paghi dazio. L’Inter anche non ha gioco ma almeno ha furore agonistico ed è capace di metterti sotto con la forza fisica. Nel Napoli per uscire dalla metà campo ho contato 28 passaggi, lo vogliamo capire che così non andiamo da nessuna parte! Giuntoli ha già detto che a gennaio vendono Milik e Llorente e basta, non va bene! Compra un terzino sinistro! Il playmaker in questa squadra non c’è, perché sono stati buttati 25 milioni per Lobotka, che non serve a niente! Quindi Giuntoli si prendesse le sue responsabilità perché De Laurentiis quest’anno ha consegnato all’allenatore una squadra importante. Quindi l’area tecnica che si prendesse le responsabilità perché quello che abbiamo visto stasera è uno spettacolo osceno!”.