Ecco una nuova cura nella lotta al CV19

Tgr Leonardo ci riporta l’ultima terapia utilizzata per combattere il Covid-19 Questo trattamento si chiama ozonoterapia. Se l’ossigeno non va più al sangue come può accadere in seguito a Coronavirus e il sangue che va all’ossigeno. In questo caso sotto forma di ozono. Una molecola formata da tre atomi di ossigeno che tende a perdere uno molto reattivo. Il trattamento utilizzato da anni è un ‘autoemotrasfusione. 150 cc di sangue venoso prelevati da un paziente entrano in un dispositivo dove entra in contatto per 20’ con l’ozono. L’ozono agisce , nell’infezione da Covid-19, con diversi meccanismi. Uno dei più importanti sta nella produzione di mediatori chimici o trasduttori che vanno ad impedire la tempesta citochinica e va ad attaccare la membrana stessa del virus. Agendo così va ad impedire l’azione del virus. Un altro meccanismo è quello di favorire attraverso il processo di ossidazione a cascata il blocco del meccanismo con cui il virus penetra nelle cellule umane.L’ozono sfavorisce una bio-disponibilità di ossigeno maggiore e quindi l’ossigeno va dove deve andare e sfavorendo il meccanismo d’azione del virus. Centoventi pazienti sono stati trattati. Per aver buoni risultati ci vogliono 5-6 trattamenti nell’arco dei giorni. La condizione clinica è migliorata e parecchi sono stati estubati. La speranza dei ricercatori è quella di agire nelle prime fasi in modo da non ricorrere alla terapia intensiva ma anche più tardi ha dimostrato un certa validità.