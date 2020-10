Ecco perché è giusto rinviare le partite di squadre che hanno positivi nella loro rosa

Per la Uefa una squadra basta che abbia a disposizione 13 giocatori, tra i quali almeno un portiere, deve giocare. In Italia si va verso una norma simile, leggermente cambiata, resa più “logica”. I giocatori a disposizione devono essere almeno 16, in modo da consentire le 5 sostituzioni possibili. Che il calcio non si debba fermare per il Covid al primo positivo è un fatto logico. Ma serve usare non solo il buon senso, ma anche avere rispetto della legge.

Un giocatore asintomatico ma positivo al Covid19 non può essere in nessun modo paragonato ad un calciatore infortunato. E’ ovvio che se in una squadra ci sono 15 infortuni muscolari, o di altra natura, si gioca lo stesso. I giocatori infortunati non sono in grado di giocare. Potrebbero scendere in campo, ma con scarso o nullo rendimento, col rischio di vedere aggravata la loro posizione. Un giocatore positivo al Covid, asintomatico o pauci-sintomatico, dal punto di vista fisico potrebbe giocare tranquillamente. Non gioca perché glielo impedisce la legge dello stato.

Il Genoa ha 11 giocatori positivi. La quasi totalità di essi sono tecnicamente in grado di scendere in campo. La storia del calcio è piena di episodi di giocatori scesi in campo anche con la febbre alta, semmai poi autori di una grande prestazione. Perin, se è vero che sabato aveva la febbre, avrebbe potuto giocare senza problemi, e via discorrendo.

Non si può fare finta di nulla. Un giocatore positivo non è equiparabile ad uno che ha un infortunio muscolare. Non si può di conseguenza non tenere conto della cosa. Poiché non è immaginabile fermarsi al primo caso, serve buon senso.