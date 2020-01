Ecco il quadro completo della coppa Italia

Non ci sono più dubbi: la semifinale d’andata di Coppa Italia tra Inter e Napoli si giocherà, come da tabellone, prima a San Siro. Il dubbio era sorto ieri dato che anche il Milan giocherà in casa con la Juve. C’era il rischio che la Lega decidesse di invertire una delle due semifinali, invece sul sito della Lega ci accorgiamo che entrambe le gare si disputeranno prima a Milano. In attesa della data e dell’orario ufficiale dato che, da calendario, la data è il 12 febbraio. Ma ovviamente non si possono giocare insieme nello stesso giorno.