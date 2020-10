Ecco come i media asserviti danno notizie fuorvianti sulla Juve

Ieri la Procura Federale ha aperto un’inchiesta sulla Juventus. Da verificare il rispetto del mitico Protocollo per permettere di giocare il campionato. I giornali hanno subito chiarito: la Juve non ha colpe. Ha segnalato all’ASL che 7 giocatori avevano lasciato “la bolla”. Già fatta anche la sentenza: 400 euro di ammenda a ciascuno dei 7 fuggitivi. Con tanto di encomio da parte del dirigente dell’ASL Torinese: il comportamento della società bianconera è stato esemplare.

FERMI TUTTI. In prima elementare suor Lina, la mia prima maestra, mi spiegò che non si possono sommare le pere con le mele. Qui non si tratta di fare addizioni, ma il discorso è simile. Un conto è il reato penale, altro il reato sportivo.

La Juve ha segnalato all’ASL che 7 giocatori avevano cambiato il domicilio dove scontare l’isolamento fiduciario. Non stavano più in albergo, ma presso le rispettive abitazioni. L’ASL a sua volta ha provveduto a denunciare 5 di questi giocatori che hanno lasciato non solo il loro domicilio, ma addirittura l’Italia. Stiamo parlando di un procedimento penale. Un reato per il quale è prevista una pena edittale da 400 euro a salire.

La Procura Federale ovviamente non si occupa di questa cosa, vigila sull’applicazione delle leggi sportive. La Procura Federale indaga sulla violazione del Protocollo ormai diventato famosissimo. Quello che impone a giocatori venuti a contatto con positivi di restare in ritiro, isolati da tutti, moglie e figli compreso. Stiamo parlando di due cose. Diverse, molto diverse.

Il Napoli, che è sotto inchiesta federale (che, come nel caso della Juve, non comporta colpevolezza a prescindere) non è stato denunciato dall’ASL. O per meglio dire, nessun tesserato del Napoli è stato denunciato dall’ASL. Per un motivo semplice. Al momento della comunicazione della positività di Zielinski i giocatori hanno indicato il loro domicilio per l’isolamento fiduciario.

Ne sono usciti per andare a fare il tampone (non si può fare a casa). Quando l’ASL ha intimato loro di non muoversi da casa, di non andare a Torino, hanno rispettato la disposizione. Successivamente hanno spostato il loro domicilio al “Golden Tulip Resort Marina di Castello”. Di lì non si sono mai mossi.

Le ASL interessate, la NAPOLI1, e la NAPOLI2, non hanno mosso alcun rilievo ai giocatori del Napoli. A differenza di quanto successo a Torino. I giocatori del Napoli non rischiano l’ammenda o una condanna penale più grave.

Siamo in attesa di capire come evolverà l’inchiesta della Procura Federale per capire se e come Napoli e Juve hanno violato la legge sportiva. Ed eventualmente come andranno penalizzati. Ma i 400 euro di multa a ciascun giocatore non hanno nulla a che vedere con questa cosa.