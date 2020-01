E’ vicinissima la fumata bianca per Lobotka

Come appreso da calciomercato.com, Napoli e Celta hanno trovato l’accordo per Lobotka, dopo una lunghissima negoziazione. Il Napoli verserà 20 milioni cash nelle casse del Celta: questa è la cifra sulla quale i due club hanno chiuso il loro accordo. Inoltre, ci sono 4-5 milioni di bonus che completano la cifra per il passaggio che potrà lievitare fino a 24-25 milioni.

L’ultimo dettaglio che manca è legato alle condizioni di pagamento: Aurelio De Laurentiis deve chiudere con il Celta il numero di rate attraverso le quali corrispondere il quantum al club galiziano, 3-4 anni dovrebbe essere l’orizzonte temporale nel quale ci sarà il complessivo pagamento del cartellino.