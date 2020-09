E se l’infortunio di Insigne fosse un colpo di fortuna?

Il calcio non è una scienza esatta. Le grandi squadre quasi mai sono studiate a tavolino, spesso sono frutto del caso. Lo fu il Napoli di Sarri, nato dal un turnover esagerato in una gara di Europa League, dopo gli stenti di inizio stagione. Giocarono Jorginho, Ghoulam, per la prima volta si fece il 4-3-3. Potrebbe diventarlo il Napoli di Gattuso, il Napoli del 4-2-3-1, figlio della disperazione di Parma. E, perché non dirlo, dell’infortunio di Insigne.

Lorenzo sarà fuori almeno per un paio di partite di campionato. Va anche bene, perché c’è la sosta per la nazionale. Gattuso a Torino contro la Juve ed in casa contro l’Atalanta sarà costretto a fare qualche cambiamento. Un centrocampista in più, semmai spostando avanti uno tra Zielinski o Fabian. Un cambiamento che forse Ringhio aveva anche in animo di fare, ma che sarebbe stato impopolare.

Dall’infortunio di Insigne potrebbe nascere un Napoli molto più equilibrato. Nessuno mette in discussione Lorenzo, sa ben chiaro. E’ il maggior talento a disposizione di Gattuso. Ed ha raggiunto anche una grande maturità. Quando sarà pronto il Capitano riprenderà il suo posto, su questo non ci sono dubbi. Ma magari sarà stata tracciata la strada per una squadra più equilibrata.