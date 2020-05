E se De Laurentiis (non senza ragione) avesse “scaricato” Mertens?

Resterà Mertens a Napoli o sarà dipinto come l’ennesimo traditore? Difficile a dirsi. Tutto sembra indicare una conclusione amara, con un addio doloroso. Ma mai dire. Il giocatore è innamorato della città. E lo stesso dicasi della compagna. Difficile immaginare che possa decidere di andare via per una manciata di spiccioli. Si parla di un’offerta dell’Inter di 1,5 milioni in più. Sono una cifra impressionante per un comune mortale. Non per chi già guadagna 5 milioni l’anno.

I margini ci sono, a patto che le parti lo vogliano davvero. Ma lo vogliano entrambi davvero? I rapporti sono eccellenti come qualcuno vuole far credere? Il problema c’è da giurare non sono i soldi della multa. A conti fatti Mertens potrebbe perdere 125mila euro. Una facezia, a questi livelli. Impensabile che in una trattativa globale, che si occupa di un rinnovo di contratto e dello “sconto” sull’ingaggio per la sosta da coronavirus, possa essere un problema.

La realtà è che De Laurentiis potrebbe essersi convinto che non vale la pena di trattenere Mertens. Il giocatore ha 33 anni. Tra due ne avrà 35. Vale la pena di fare uno sforzo importante? Il calcio va incontro ad una forte contrazione di entrate. Giocare a porte chiuse è una perdita secca. Per il Napoli meno di Juve, Milan e Inter. Ma pur sempre una voce importante. Per di più gli azzurri al 99% il prossimo anno non saranno in Champions, sono tanti soldi in meno.

Uno dice: se va via Mertens si dovrà prenderne un altro. Vero, non c’è dubbio. Ma il Covid ha abbassato il valore di tutti i calciatori. Anche di quelli che interessano il Napoli. Prendere un giovane di prospettiva da valorizzare è intrigante e non poco. Oggi lo si potrà fare ad un prezzo più contenuto. De Laurentiis ha tutto l’interesse ad accontentare Fabian e Zielinski. Non può perderli adesso, coi prezzi in ribasso. Tra un paio di anni varranno tantissimo.

Discorso che non vale per Koulibaly. Che ha 29 anni. Ed ha un ingaggio spaventoso per le possibilità adesso ridotte della società. KK non vale i soldi dello scorso anno, ma tenerlo un altro anno vorrebbe dire pagargli 15 milioni lordi di ingaggio. Il gioco potrebbe non valere la candela.