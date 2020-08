E’ già il Napoli di Osimhen, il nuovo gringo

Nella seconda sfida del triangolare il Napoli sfida la vincente della prima partita, l’Aquila che milita nel campionato d’Eccellenza.

Tutti gli occhi sono rivolti alla nuova stella del Napoli Victor Osimhen, quello che è per tutti il giocatore più pagato dalla storia del Napoli dell’era DeLa.

Il talentuoso nigeriano dalle lunghe leve all’ Usain Bolt e dal sorriso di chi ha sofferto tanto ed adesso vive una favola non delude le attese ma anzi è un tornado che spazza via l’Aquila.

Non passa neanche un minuto che il nigeriano s’allunga come solo lui sa fare e davanti al portiere e di piatto segna. 1-0 , è solo l’inizio.

Ma Usain Oismhen è una furia, un razzo , un centometrista quando Malcuit lo lancia in profondità, dribbla il portiere e come il vecchio gringo spara la pallottola vincente, e tutta Napoli adesso sa chi li farà esultare segna 2-0.Delirio azzurro

Osimhen chiama e Mertens risponde così avrebbe commentato la partita il mitico Luigi Necco.

Infatti Ciruzz o napulitan non vuole essere da meno e con un bel tiro a giro segna il 3-0. Tutto questo fino al 6’.

Osimhen chiama, Mertens risponde e il nigeriano dice presente quando all’8’ segna il 4-0 dribblando il povero portiere locale.

Il 4-2-3-1 di Gattuso può essere attuabile ma deve essere supportato e sopportato da due centrocampisti fisici che il Napoli non ha e che dovrebbe comprare.

La squadra azzurra non si ferma. Lozano con un diagonale tenta di segnare. Il goal del messicano arriva al 16’ .

Calcio d’angolo dalla destra Osimhen in versione cestistica , in versione NBA, s’eleva di testa e fa un assist a Lozano che deve solo spingere il pallone in porta.

Sono 5-0. Ma Osimhen sa dosare le sue energie e da bomber si trasforma in uomo assist. Nel tabellino dei marcatori ci finisce anche Ghoulam che ribadisce di testa un magnifico cross del magnifico Lorenzo Insigne. Napoli-Aquila 6.-0.

Insigne che in questo gioco dovrà svolgere anche compiti di copertura. Il nigeriano Osimhen non è solo bomber di lusso ma anche uomo assist.

Il 7-0 lo segna Insigne. Osimhen per Mertens che passa in profondità un pallone che il magnifico ribadisce in rete con un pallonetto-

A centrocampo Lobotka ed Elmas fanno rimpiangere Demme e Zielinski. Al 27’ ancora la coppia Lozano-Osimhen colpisce ancora .

Il nigeriano fa un assist a Lozano ed il messicano segna. 8-0.

I due s’integrano bene in quanto Lozano come Mertens ed Insigne girano intorno ad un punto di riferimento , Milik sembrava non essere considerato neanche dai compagni anzi. Sarebbe interessante vederli giocarli insieme.

La squadra azzurra potrebbe colpire in profondità tenendo conto della loro velocità.

Il nove a zero è merito di Lorenzo Insigne che da solo su assist di Lozano segna al 30’

Ma il Napoli non si ferma e Mertens aggiunge la prima ciliegina sulla torta azzurra, imbastita per festeggiare l’esordio di Osimhen, segnando un bellissimo goal.

Tiro a giro specialità della ditta Insigne e applausi a scena aperta. Vedere il pubblico, pur tenendo conto delle misure anti Covid -19.

È l’essenza del calcio. Il Napoli finisce mettendo l’altra ciliegina sulla torta con un goal di tacco d’Insigne. 11-0 al 48′

La squadra azzurra ma soprattutto la torcida azzurra ha trovato un nuovo idolo.

Un idolo che a differenza dalla freddezza polacca del palo Milik da entusiasmo e gioia ad un pubblico che voleva dopo l’addio di Cavani ed Higuain, trovare un altro idolo da esaltare e festeggiare.

Addio , senza rimpianti a Milik, ora il Napoli è suo, di Victor Osimhen, il nuovo gringo azzurro venuto dalla terra dell’Africa e non ditelo a Salvini….