Due dubbi per Gattuso in vista della gara col Sassuolo

In attesa di Torreira, o chi per lui, Gattuso è costretto ad inventarsi qualcosa per domenica sera a Reggio Emilia. Al nodo stanno venendo i nodi di una gestione fallimentare. Ancelotti ha lasciato solo rovine alle sue spalle. Una squadra che non è squadra, una condizione fisica a dir poco decadente. A Napoli per un po’ abbiamo avuto vedovelle di Mazzarri, financo di Benitez, oltre ovviamente di Sarri. Si fa fatica ad immaginare che possano esserci in un futuro vedovelle di Ancelotti. Ma, a Dio piacendo, Carletto apaprtine al passato. Ora c’è da fare solo i conti con le macerie che ha lasciato.

E purtroppo bisogna fare il tutto in corsa. Il campionato per adesso non si ferma. Ed anche la sosta natalizia sarà troppo breve. Ma non c’è alternativa. Adesso la cosa fondamentale è mettere in campo a Reggio Emilia una squadra capace di fare risultato. Sarebbe un disastro perdere nuovamente. Gattuso in difesa non ha alternative, nel vero senso della parola. La squalifica di Maksimovic, l’infortunio di Koulibaly e Malcuit, ed i misteri di Ghoulam e Tonelli lascia 4 giocatori per 4 maglie. E dunque davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Manolas, Luperto, e Mario Rui.

In mezzo al campo le alternative non ci sono mai state. Allan è sicuro del posto. Gli altri due dovrebbero essere Fabian e Zielinski. C’è Elmas che reclama un posto, ma è difficile che lo abbia, per altro ha le stesse caratteristiche dello spagnolo e del polacco. Magari il dubbio è su chi giocherà al centro. Allan ha fallito la prova sabato, Fabia e Zielinski hanno fallito in passato. In attesa di Torreira o chi per lui, il dubbio resta.

In avanti di sicuro Milik. Poi ci sono 4 nomi per due maglie, anche se Mertens non è al massimo, difficile giochi dall’inizio. Restano Callejon, che è in grado di dare equilibrio alla squadra, oltre a Insigne e Lozano. In sostanza il dubbio resta uno solo, tra questi ultimi due. Bella gatta da pelare: lasciare fuori il capitano o l’acquisto più costoso?

Ricapitolando: Meret; Di Lorenzo, Manolas, Luperto, Mario Rui; Allan, Fabian, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.