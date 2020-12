Dossena: “ecco dove dovrebbe migliorare Di Lorenzo”

Nel corso della trasmissione “Taca La Marca” in onda su Radio Musica Television è intervenuto Andrea Dossena, allenatore ed ex calciatore di Napoli, Liverpool e Verona, tra le tante, con il quale ci siamo soffermati su tanti aspetti del calcio attuale italiano ed internazionale. Ecco le sue parole ai nostri microfoni. Napoli: sorteggio Granada – “Le squadre spagnole, per tradizione, in Europa League fanno bene, proponendo sempre un ottimo calcio da protagoniste. Il Siviglia ha fatto praticamente sua l’Europa League e abbiamo visto dalle ultime partite del Napoli che non sono così abbordabili. Il Napoli, per il ruolino di marcia che sta tenendo, la vedo tra le 4-6 squadre più forti dell’Europa League. Se continua così può dire la sua sia in campionato che in Europa. Gattuso sta facendo un ottimo lavoro, dal mio punto di vista. Di Lorenzo- “Le critiche fanno parte del mestiere, nel calcio si critica e si elogia in troppo poco tempo. È entrato l’anno scorso da una società come l’Empoli in una realtà esponenzialmente molto più alta e devo dire che il gradino l’ha superato alla grandissima. È stato una delle note positive dell’anno scorso anche quando la squadra con Ancelotti non andava bene. Parliamo di un terzino che trova anche la via del gol e la sua struttura gli permette un ottimo tempismo di testa per chiudere bene l’area. Quello in cui magari dovrebbe migliorare per diventare uno dei top in Italia è il cross, perché quando arriva in fondo non è sempre molto preciso, però sia in fase realizzativa che difensiva è un gran giocatore, mi piace tantissimo”.