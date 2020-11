Diego Maradona Jr: “Se salissi su un aereo avrei serie conseguenze”

Il figlio del Dios, Diego Armando Maradona Jr, ha brevemente commentato mediante la tv, il suo dolore straziante per la morte di suo padre, aggiunto al dolore di non poter andare in Argentina e dare l’ultimo saluto a causa dei suoi problemi respiratori provocati dal covid-19. Ieri il figlio di Diego è stato dimesso dal Cotugno di Napoli, ecco le sue parole :”Immaginate come posso sentirmi adesso. Probabilmente se domani salissi su un aereo potrei avere delle conseguenze serie. Dovrò aspettare un po’ prima di dare l’ultimo bacio a papà”.