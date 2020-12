Diego Maradona e Inter-Napoli, Rino Marchesi e i ricordi sul Diez

Diego Maradona e Inter-Napoli: una puntata emozionante quella di Marte Sport Live, dove Raffaele Auriemma ha avuto la possibilità di parlare con Rino Marchesi. Ex allenatore di Napoli e Inter, il saggio tecnico ha parlato di Inter-Napoli e di bei ricordi su Diego Maradona.

Marchesi, che ha vissuto il primo anno di Maradona a Napoli ricorda: “Era l’anno dopo la salvezza, abbiamo ricostruito una squadra bellissima. Quando mi dicevano che Diego Maradona sarebbe arrivato al San Paolo, semplicemente non ci credevo. Poi Ferlaino me lo disse il giorno prima della presentazione e restai di stucco”. Continuano poi le rimembranze su D10S: “Era un uomo ed un calciatore molto generoso. Mai lamentato, era a conoscenza che quella fosse una rosa temporanea, nonostante tutto aiutava chiunque”.

Diego Maradona e gli aneddoti di Marchesi

“Con me si è sempre allenato, anzi…quando finiva la sessione di allenamento restava a palleggiare e a giocare con i più giovani. Si è sempre impegnato, nonostante tutto”.

foto dal web

Sulla questione del ritiro di Vietri chiarisce: “Tutte le squadre avevano capito che Diego non poteva prender palla, altrimenti sarebbe andato in porta. I compagni azzurri ovviavano al fatto evitando di passargliela, ci furono pochi screzi. Andammo in ritiro e chiarimmo…poi, da lì, la storia la conoscete”.

Le ultime parole del tecnico su Maradona: “Diego sarà per sempre con noi. È stato un genio. Un genio che nacque a Napoli; dopo l’infortunio a Barcellona capì che avrebbe dovuto impegnarsi al massimo. I risultati sono visibili a tutti”.

Inter-Napoli: “azzurri superiori tiferò per loro”

Un parere poi su Inter-Napoli: “Questo è un campionato interessante con Napoli, Inter e Milan che concorrono per il titolo con i bianconeri. Nonostante la mancanza di pubblico ci si diverte. Per questa sera credo che le due compagini si equivalgano anche se il Napoli è più attrezzato dietro. Gattuso ha tutta la mia stima; un allenatore con grande grinta, non una grinta fasulla come tanti. Questa sera tiferò per i partenopei senza ombra di dubbio, Napoli mi è rimasta nel cuore dopo la salvezza all’epoca di Krol”.

Potrebbe interessarti anche questo

Segui anche PerSempreCalcio.it