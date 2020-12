Diego Demme: l’amuleto della metà campo partenopea

Nelle ultime tre partite, tra campionato e coppe, Ringhio ha chiaramente affidato la regia del centrocampo azzurro a Diego Demme, 29 anni e tanto cervello. Anche contro l’AZ, nonostante la non perfetta prestazione della truppa di Gattuso, l’italo – tedesco ha fatto una bella prestazione. Sarebbe quindi il caso di spenderci due righe.

Gli inizi nel calcio tedesco e la Bundesliga

Il numero 4 azzurro è nato il 21 Novembre 1991 ad Herford, nella Germania Settentrionale, ad un’ora da Hannover, a est, e da Dortmund, ad ovest. Con origini italiane da parte di padre, prende il nome Diego in onore di Maradona.

Nasce calcisticamente nell’Arminia Bielefield (tornata questo anno a militare in Bundesliga dopo undici anni di assenza) in terza divisione per poi passare al Paderborn, in seconda. Dopo altri due anni si trasferisce al Lipsia. Nella squadra dei Tori Rossi parte di nuovo dalla terza divisione e dopo soli tre anni si ritrova nella massima serie tedesca. Titolarissimo e capitano, Diego è stato un perno imprescindibile per ogni tecnico che è passato per il club. Un club che proprio lui, con le sue geometrie, ha portato al secondo posto in Bundesliga dopo solo il primo anno.

Diego Demme al Napoli: prima e dopo

Lo scorso anno, o anche prima, il Napoli si accorge di lui e Giuntoli & co. decidono di acquistarlo per 12 milioni di euro dai RB Leipzig. Diego arriva a gennaio e colleziona fino a giugno solo 15 presenze tra campionato e Coppa Italia, forte del fatto che Gattuso aveva bisogno di fargli conoscere bene il gioco del campionato italiano.

In questo Napoli con tanti giocatori di qualità non è certo facile farsi spazio. Basti pensare alla stessa concorrenza: Tiémoué Bakayoko, Fabian Rúiz, Stanley Lobotka, Piotr Zielinski…e lui. Dall’inizio di questa Serie A non ha probabilmente avuto lo spazio che si meritava. C’è da analizzare di sicuro anche il fatto che il tecnico calabrese sta ancora studiando un modulo “definitivo” per un team pieno di talenti ma con tante carenze tattiche.

Sta giocando da quattro incontri consecutivi, due in campionato e due in Europa League, e sembra quasi di capire che dopo la prima prestazione contro il Rijeka possa essere proprio lui l’anello mancante di quel centrocampo forte individualmente, ma tanto criticato.

Diego Demme e Rúiz/Bakayoko

Diego Demme è un pensatore, uno che quando ha il pallone tra i piedi già sa cosa fare. Un centrocampista d’altri tempi che forse non ha la visibilità che si merita. Sarebbe potuto apparire affrettato elogiarlo solo dopo la prima prestazione, ma adesso si può affermare che è lui il perno di questo Napoli in ripresa.

Si, lui il perno e, ahimè, Fabian e Bakayoko a rodare al suo fianco, perché per Gattuso è così: chi merita va avanti, chi “cammina” si siede in tribuna. In questi ultimi quattro match il Napoli pare aver cambiato faccia, e guarda caso proprio da quando c’è lui in campo.

29 anni e tanta sostanza, cervello a coprire la difesa e gestire un centrocampo prima in sofferenza, ma che adesso ha ritrovato con lui la personalità e la precisione di cui aveva bisogno. Demme è bravissimo con i piedi e altrettanto in marcatura, un mastino di quelli che piacciono a Ringhio, ma che ha anche il senso del gol. Si ispira proprio al suo allenatore, che nel suo identikit ha fatto di queste qualità l’arma vincente per portare un Mondiale a casa.

Magari titolare fisso?

Adesso è arrivato il momento di dare piena fiducia a questi piedi buoni che si son fatti spazio a suon di spallate; e chissà se Gattuso non starà pensando a lui come il necessario e fondamentale pezzo mancante di questo bellissimo Napoli. Dopo la prestazione di Crotone condita anche da un bellissimo gol, Demme potrebbe diventare per i napoletani proprio quello che il suo tecnico era per il Milan.

Quel Milan che si trova lì davanti ma che, finalmente, sente la pressione addosso…come quella di Diego Demme.

