Diego, contro gli hater insignificanti

I commenti della gentuccia insignificante che odia Napoli non fanno mai testo e si qualificano da soli. Faziosi e bugiardi come sempre.

Se Diego fosse stato un loro campione, e se avesse giocato in una loro squadra, avrebbero certamente parlato in tutt’altro modo.

Certamente gli assembramenti in questo periodo non sono una bella cosa, ma li stiamo vedendo nella stessa Argentina, e non credo che sarebbero stati meno consistenti in altre città se Diego fosse stato una bandiera di quei luoghi.

Sappiamo tutti che Diego è stato un grandissimo, come forse non ne vedremo più. Come molti personaggi unici nel loro campo, è stato un tipico esempio di genio e sregolatezza, spesso anche il primo nemico di se stesso.

Però, a differenza di molti altri, ha sempre conservato un animo buono, ed è riuscito sempre a riscattarsi e a risalire la china, anche se purtroppo, riguardo alla droga, lo ha fatto troppo tardi per evitare di compromettere la salute. Anche su altri versanti, però, ha sempre rimediato ai suoi errori, ed anche il figlio segreto, benché tardi, alla fine lo ha riconosciuto.

Sulle frequentazioni sospette è inutile insistere. Quale grande personaggio non ne ha avute, anche di peggiori e più frequenti, consapevolmente o meno, spesso senza che nessuno gliene facesse una colpa?

Forse l’unica colpa di Diego era proprio il gran buon cuore, che gli faceva accogliere tutti tra le proprie conoscenze senza chiedere a nessuno il curriculum o la fedina penale. Tutto considerato, perciò, è stato un grande sia come campione che come uomo, e tutti quelli che dicono il contrario sono soltanto in mala fede.

Gaetano Silvestri Campagnano