Diego Armando Maradona e tanti ricordi, le parole di Facundo Quiroga

Diego Armando Maradona ed il Napoli di qualche anno fa; in esclusiva ai microfoni di “Taca La Marca”, in onda venerdì su Radio Musica Television, è intervenuto Facundo Quiroga. L’ex difensore di Napoli, River Plate e Wolfsburg tra le altre ha parlato ai nostri microfoni di argomenti legati alla città partenopea.

Dalla sua esperienza in azzurro a Diego Armando Maradona, queste le sue parole.

Solo bei ricordi in azzurro, adesso primo tifoso

Riguardo al periodo passato in azzurro racconta: “Nel periodo in cui sono stato a Napoli, mi sono sentito molto felice. Sono rimasto un solo anno: sarei voluto rimanere di più, ma il calcio è così. I tifosi del Napoli e la città stessa ti fanno sentire unico. Sono felice di aver vestito quella maglia e che il pubblico si ricordi ancora di me con affetto. Porterò sempre nel cuore quell’esperienza, e seguo da “primo tifoso” ogni match degli azzurri”.

Diego Armando Maradona affetto smisurato

Su Diego Armando Maradona, Quiroga commenta: “Quando sono arrivato al Napoli, mi sono sorpreso dell’affetto che la gente, a distanza di anni, provava ancora per Diego. Come se Napoli fosse casa sua. Quindi è stato ancora più triste scoprire della sua scomparsa. Sono però orgoglioso di aver vestito, come lui, la maglia del Napoli e sono molto felice che lo stadio partenopeo abbia preso il suo nome. Verrà ricordato in ogni match e tiferà per il club dov’è stato felice da lassù. Dal canto mio, come ogni argentino, lo ringrazio perché grazie a lui ogni giocatore argentino è stato trattato benissimo”.

