Diego Maradona e i ricordi del leggendario Ruud Krol

Diego Maradona e Paolo Rossi, questi i personaggi ricordati da Ruud Krol, ex Napoli, a Taca La Marca. La leggenda del calcio olandese ha rispolverato vecchi aneddoti dai suoi trascorsi nel calcio italiano.

Diego Maradona Paolo Rossi: un periodo triste

Maradona: ph. dal web

Ecco i suoi pensieri sui due leggendari calciatori scomparsi recentemente: “Diego a Napoli ha fatto cose molto belle: ha vinto due scudetti, una coppa europea, sicuramente è giusto che Napoli e il sindaco abbiano fatto queste cose per lui (intitolazione stadio ndr). Diego resta sempre un grande giocatore per tutto il mondo, siamo stati tutti tristi così come lo siamo ora per Paolo Rossi, che ci ha lasciati troppo presto. Questo periodo è veramente triste, anche lui era un grande giocatore“.

Maradona e Johann Cruyff

“Cruyff e Maradona – Molto difficile compararli, sono molto diversi. Cruyff poteva giocare in tutti i ruoli e in tutti i posti: ala destra, ala sinistra, centrocampo, lui è stato un calciatore completo, poteva fare perfino il portiere perché stava bene anche lì. Anche lui era un grande giocatore di livello mondiale. Maradona e Cruyff due grandi, così come oggi ci sono Messi, Ronaldo, Ibrahimovic, quest’ultimo per i giovani è molto importante”.

Ruud Krol ha giocato con la maglia del Napoli per 4 stagioni dall’80 all’84, collezionando 107 presenze ed un gol. È stato un calciatore polivalente: ha giocato come libero, difensore centrale e terzino sinistro. Si è distinto per le sue qualità di leader e come colonna portante dell’undici di ogni allenatore che ha varcato la soglia dell’allora San Paolo.

Non ha mai giocato con Diego Maradona e questo è uno dei suoi più grandi rimpianti.

Attualmente allena. Dopo aver lasciato il calcio giocato è stato commissario tecnico delle Nazionali di Tunisia ed Egitto, oltre ad aver avuto esperienze in alcune squadre nordafricane.

