Dieci al Cotugno, zero a Fontana e Gallera: il pagellone del Covid19

Siamo finalmente entrati nella fase 2 dell’emergenza da Covid19. Facciamo un giochino (che un giochino è, senza altra pretesa: il pagellone di questi 3 mesi che hanno cambiato il mondo

10 Cotugno

L’ospedale napoletano è stato a detta di tutti quello che meglio di tutti ha affrontato la crisi. Grande preparazione del personale, non è stato sbagliato nulla.

9 Ascierto

Indichiamo lui che è stato il primo a provare ad indicare una soluzione. Ma il voto va esteso a tutti i medici che si sono impegnati nella lotta impari. Medici sul campo, e non quelli impegnati in TV a dire solo banalità.

8 Zaia

Tanto di cappello. Il suo decisionismo è stato fondamentale per non fare del Veneto una seconda Lombardia. Dicono che sia stato consigliato bene dai suoi esperti, ma è un merito aver saputo scegliere i consiglieri giusti.

7 De Luca

Lo “sceriffo” è stato grande. Se in Campania non c’è stata una strage lo si deve soprattutto a lui che ha preso decisioni forti, ma puntuali. I suoi tradizionali eccessi verbali questa volta sono stati utili. Ora nel resto d’Italia è conosciuto non solo per l’imitazione che ne fa Crozza

6 Emiliano

Governatore della Puglia, un De Luca più tranquillo. Ma se in Puglia, come in Campania, non si è avuta una strage il merito è suo



5 Conte

Gli è capitata una cosa che avrebbe messo in crisi anche un governo in cui ci fossero tutti insieme De Gasperini, Andreotti, Craxi, Berlinguer e magari anche Almirante. Si è trovato al suo fianco Di Maio, Spadafora, Bonafede, Azzolina eccetera. Ma ci ha messo del suo. Il decreto aprile è stato annunciato a metà maggio, mentre ancora non era stato promulgato.

4 Spadafora

Un fenomeno. L’idea di assumersi una qualsiasi responsabilità non lo sfiora neanche. Iniziò l’8 marzo quando chiese alle società di decidere in proprio di non giocare. Adesso è nei guai. Vorrebbe che ISS dicesse che non c’è pericolo a riprendere il campionato di A. In alternativa andrebbe bene che fosse la Lega a fermarsi in autonomia. Peccato che il ministro è lui, e sta a lui decidere.

3 Galli e Burioni

Entrambi a febbraio spergiuravano che l’epidemia non sarebbe mai arrivata in Italia. In un paese normale sarebbero stati spernacchiati. Invece sono tutte le sere in TV. Il voto va esteso ai giornalisti che li chiamano



2 Arcuri

Commissario straordinario alla protezione Civile. Un disastro su tutti i fronti. La chicca finale quella di aver imposto il prezzo di 50 centesimi alle mascherine. Il risultato finale, ampiamente prevedibile, è che le mascherine sono sparite.

1 Feltri

Il giorno del primo focolaio twittò: “Da lombardo invidio i napoletani che hanno avuto solo il colera, noi addirittura il Coronavirus”. Diciamo che ha portato male ai suoi. E ci fermiamo qui. E’ stato un grande giornalista, ma “tutte le scarpe diventano scarponi”

0 Fontana e Gallera

Non c’è neanche bisogno di commentare