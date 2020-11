Di Gennaro: “Insigne al top della carriera, il Napoli lotterà per scudetto ed Europa League”.

Antonio Di Gennaro, ex calciatore, si è aperto a Radio Gol, spendendo parole di elogio su Insigne e sul Napoli: “Insigne nell’ultimo anno e mezzo sta attraversando il momento migliore della sua carriera, sia a livello fisico, che mentale. Si vede che si diverte quando gioca e sta bene. E’ diventato il leader del Napoli e della Nazionale. Ha trovato il culmine della sua crescita, gioca a tutto campo e si sacrifica. Fa vedere sempre di avere personalità. Ha sempre avuto queste doti ma le sta esprimendo in maniera continua. La personalità lui l’ha sempre avuta, poi con il tempo ha trovato fiducia. Sappiamo tutti che alla fine è la testa quella che guida tutto. Il Napoli quest’anno è ancora più forte con gli acquisti di Bakayoko, che ti dà sostanza e muscoli in mezzo al campo, e Osimhen. Il Napoli è una concorrente per lo scudetto e può fare molto bene anche in Europa League”.