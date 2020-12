Di Canio: “Il Napoli ha deluso molto”

Nel postpartita di Lazio-Napoli, ha parlato a Sky al Club, l’ex calciatore Paolo Di Canio, che ha espresso il suo giudizio sulla prestazione dei partenopei, ecco le sue parole: ” Il Napoli ha deluso molto, nonostante la sconfitta con l’Inter, veniva da una grande prestazione, ma non ne ha avuto nessun effetto. Ci sono stati degli errori impressionanti, anche l’atteggiamento che ci si aspettava dai leader, non c’è stato. La Lazio non ha fatto nulla di trascendentale, ha fatto poche cose ma per bene e ha portato con merito la vittoria a casa”