Decreto Agosto, Comune: Al via richiesta bonus per centri storici

Da oggi, 18 novembre 2020, e fino al 14 Gennaio 2021, è possibile richiedere un contributo a fondo perduto per i centri storici, così come previsto dal cosiddetto “decreto Agosto” (DL n. 104 del 14 Agosto 2020), che consiste nell’erogazione agli esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, di una somma di denaro corrisposta dall’Agenzia delle Entrate a seguito della presentazione di apposita istanza.

Per richiedere il contributo a fondo perduto e verificare i requisiti per la presentazione dell’istanza è consultabile il sito internet dell’Agenzia delle entrate:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici/infogen-bonus-contributo-a-fondo-perduto-per-i-centri-storici

“Per supportare le imprese ed i professionisti coinvolti l’Amministrazione comunale” – dichiarano gli assessori ai Beni Comuni e all’Urbanistica, Carmine Piscopo e al Commercio, Mercati e Attività Produttive, Rosaria Galiero. Al fine di una più rapida identificazione delle strade che ricadono in zona A (centro storico), sul sito del Comune di Napoli, nella Sezione Urbana, è stata pubblicata una tabella con i toponimi delle strade cittadine e le mappe delle Municipalità in cui sono graficamente rappresentate le strade ricadenti in zona A.

(https://www.comune.napoli.it/urbana)”.