De Luca sta esagerando: qualcuno gli dica che certe cose la gente non le capisce

Difficile ipotizzare che De Luca possa ascoltare qualche consigliere. Quelli come lui decidono tutto in prima persona. Ascoltano magari tutti, ma poi fanno di testa propria. E questo è un problema, ovviamente. Problema innanzitutto per loro stessi prima ancora che per gli altri.

De Luca, lo diciamo con convinzione, ha salvato la Campania da una tragedia immane. Non ci fosse stato uno risoluto, eccessivo oseremo dire, come lui, sarebbe stata una mattanza. In Campania abbiamo eccellenti medici, alcune eccellenze come il Cotugno. Ma le strutture sanitarie sono quelle che sono. Se in Campania fosse arrivato la decima parte di quello che è arrivato in Lombardia sarebbe stata una catastrofe. De Luca ha fatto da argine all’epidemia.

Ha tuonato contro tutto e tutti. Ha parlato di carabinieri col lanciafiamme e amenità del genere. Quando c’è stato il più piccolo focolaio non ha perso un secondo, mettendo tutti in quarantena. I numeri gli hanno dato ragione. Il sistema sanitario ha retto. Ed il numero di morti (quello complessivo, quindi oggettivo) è stato più o meno al livello di quelli dello scorso anno.

Il Lombardia, magari fidando su un sistema sanitario decisamente superiore, hanno fatto i guasconi, E adesso piangono decine di migliaia di morti, tra quelli ufficiali e quelli non tamponati. Anche in questo caso c’è il dato oggettivo dei morti complessivi, che rispetto allo scorso anno in alcuni casi sono stati dieci volte in più.

Sin qui De Luca è stato straordinario, perfetto. Si votasse oggi avrebbe l’80%, pur avendo pochissimi amici nel suo partito. Adesso però rischia di rovinare tutto. Vittima del suo personaggio di sceriffo di ferro sta esagerando. La storia di ristoranti e pizzerie in cui non funziona l’asporto, e che sono aperti mezza giornata non convince. A titolo personale non avrei problemi ad andare in pizzeria per prendere una pizza. Ovviamente aspetterei fuori, esattamente come succede tutti i giorni al supermercato. Ma ho paura per il fatto che a fare le consegne sia un ragazzo che gira per decine di case ogni giorno. Il rischio di contagio è decisamente superiore.

Anche la storia delle aperture ad orario lascia il tempo che trova. In un quartiere residenziale ha senso per pizzerie e ristoranti aprire la sera. Ma nelle zone in cui ci sono essenzialmente uffici, ad esempio al Centro Direzionale, la cosa non ha senso.

Assurdo poi la storia che si può passeggiare e non correre. Che significa? A naso, ma posso sbagliare, uno che corre difficilmente si ferma per socializzare. Corre e basta. Uno che passeggia è portato a chiacchierare. Ma in assoluto non è che andare più veloci aumenta il rischio di contagio. E poi chi stabilisce chi corre e chi passeggia? Vale la stessa regola della marcia sportiva, ossia che bisogna andare col ginocchio bloccato e tenere sempre almeno un punto di contatto con la terra?

Le foto di via Caracciolo piene di persone hanno fatto effetto. Ma è ovvio che dopo 2 mesi di prigione, al massimo con qualche apparizione al balcone, la gente ha voglia di uscire. Si è tanto parlato di un mare cristallino, con pesci, addirittura delfini, che è venuto quasi naturale andare sul lungomare.

I napoletani, i campani, a dire il vero tutti gli italiani, sono stati straordinari. Soprattutto perché hanno condiviso certe decisioni. Ma quando ci sono decisioni che sono difficili da comprendere state certi che in tanti non saranno così ligi alle consegne. Il ruolo dello sceriffo di ferro è andato benissimo sin qui. Ma non può durare in eterno. Il rischio che De Luca corre è che adesso la gente non lo segua più. E sarebbe un problema, politico, per lui. Non si vota oggi, si vota, probabilmente, a novembre. Rischia di rovinare tutto il buono che ha fatto.