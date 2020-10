De Luca ha sbagliato su Agnelli: domenica sera non aveva scelta, doveva portare la Juve in campo

Un giornalista sportivo che dice di non essere tifoso di nessuna squadra mente. Non diventi giornalista sportivo se non ti piace lo sport. E quando sei appassionato di calcio sei tifoso di una squadra. Chi dice il contrario dice una bugia. L’onesta consiste nel fare in modo che poi il proprio credo calcistico (ma vale anche per la politica, la religione) incida nel giudizio. In assoluto è sempre bene dire per chi si fa tifo.

Il sottoscritto non ha mai negato le sue simpatie. Ho sempre detto che tifo per due squadre, per il Napoli e, di volta in volta, per quella che gioca contro la Juve. Detto questo non posso non dire che parlando della Juve e del presidente Agnelli stavolta De Luca ha detto una stupidaggine. La Juve non poteva non presentarsi domenica sera allo Stadium. Magari poteva evitare la sceneggiata di mettere la formazione ufficiale sul profilo twitter, come se la partita si giocasse davvero. Certamente Agnelli non doveva permettersi di dire che al posto di De Laurentiis avrebbe fatto partire la squadra. Non può dire che avrebbe obbligato i calciatori a commettere un reato penale.

Poteva evitare di cadere nel ridicolo, come quando ha parlato di una Juve che rispetta le regole. C’è il Casellario Giudiziario a dimostrare il contrario. Quello che non poteva fare la Juve era non presentarsi al campo. A differenza del Napoli non c’era una causa di forza maggiore ad impedire la sua presenza allo stadio ad orario della partita. La Juve se non si fosse presentata avrebbe perso la partita. Senza alcuna possibilità poi di fare reclamo.

E penso anche un’altra cosa: è stato giusto rifiutare la proposta di De Laurentiis, il giorno prima dello stop dell’ASL. Il presidente del Napoli aveva chiesto il rinvio, ma non aveva senso. Le società avevano deciso di darsi un regolamento folle, ma lo avevano sottoscritto all’unanimità. Per antipatico che sia la priorità che devono avere le società è quello di concludere il campionato. Costi quel che costi. E’ stato giusto dire non a De Laurentiis, è stato doveroso presentarsi in campo.

Che poi non ci siano le condizioni per lo 0-3 al Napoli è un altro discorso. Come non c’è dubbio che il protocollo faticosamente concordato col Governo è carta straccia. Ma questo è un altro discorso.