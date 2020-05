De Luca dice no all’accordo col Governo: ecco perché ha 1000 volte ragione

De Luca superstar. Al punto che una colossale fake, come quella della prima pagina del Parisien, diventa credibile. E’ il nome nuovo della politica italiana. Considerando che ha 71 anni, e che 27 anni divenne sindaco di Salerno non c’è da stare allegri. Per capirci nel 1975, 45 anni fa, fu nominato segretario provinciale del PCI! Vuol dire che le ultime 3 generazioni di politici sono ben poca cosa.

Se non avesse fatto il politico avrebbe potuto tranquillamente essere un grande attore, o perché no, un grande avvocato penalista. Regge la scena in maniera superba. Ha una cultura non indifferente (aiuta, anche se per i politici è un optional non molto richiesto). Ed una prontezza di spirito unica al mondo. Sin qui era conosciuto in Campania, per alcune sue uscite sopra le righe. In Italia molto più conosciuta l’imitazione che ne fa Crozza che lui stesso. Ma adesso dopo l’epidemia è una figura che si staglia su tutte le altre. Impresa non difficilissima, vista la qualità della concorrenza. Ma come si dice: beati monoculi in terra caecorum.

La notte scorsa la Campania è stata l’unica regione a non firmare l’accordo con il Governo nazionale. In concreto non significa nulla, sia ben chiaro. Ma è stato giustissimo sottolineare alcune assurdità. Ha perfettamente ragione De Luca quando dice che non esiste che il Governo si lava le mani, dando tutta la responsabilità alle Regioni. Soprattutto ha fatto benissimo a sottolineare la follia di certe decisioni. Stamattina in tutta Italia, tranne che in Campania, aprono ristoranti, pub, pizzerie. Aprono con un preavviso di 12 ore, senza disposizioni chiare. In Campania partiranno giovedì, con tre giorni di tempo per prepararsi, avendo magari, si spera, ben chiaro cosa devono fare.

Ha fatto benissimo De Luca a non accettare la data del 3 giugno per “aprire le frontiere regionali”. Sin qui ci si è mossi con step di 15 giorni per valutare l’effetto delle decisioni prese. Ricordate il primo provvedimento di chiusura che finiva il 4 aprile? Che senso ha adesso dire che dal 3 giugno sarà possibile circolare liberamente tra le varie regioni? Buon senso vuole che si decida ai primi di giugno, dopo aver valutato l’impatto della riapertura di oggi.