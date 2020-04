De Luca spinge per votare subito, in questo momento non avrebbe rivali. A ottobre invece…

Se solo si potesse, De Luca vorrebbe votare già domani. In questo momento in Campania c’è un uomo solo al comando, lui, il Governatore-Sceriffo. Tutto congiura, in questo momento, a suo favore. Aveva una posizione un po’ traballante, con una guerra interna al PD che tentava di farlo fuori. Il Covid19 ha ribaltato tutto. Grazie alle sue ordinanze, al suo essere intransigente, in Campania siamo riusciti a contenere il contagio.

I numeri sono quelli, oggettivi. Non il numero ufficiale dei contagiati, quello lascia il tempo che trova. Dipende dal numero dei tamponi fatti. Ma dalle nostre parti non c’è mai stata emergenza nelle terapie intensive, pur essendo in un numero decisamente inferiore a quelle della Lombardia. Uno dirà: ok, magari sono stati lasciati morire a casa. No, il numero dei morti, totale, Covid19 o meno, è più o meno lo stesso dello scorso anno. Mentre in alcune zone della Lombardia i morti complessivi sono in modo impressionante superiori alla media degli anni precedenti.

C’è un altro aspetto che gioca a favore De Luca: lo chiameremo effetto Feltri. Le farneticanti parole di quello che fu un grandissimo giornalista sono oro per il Governatore-Sceriffo. E non è difficile capire il perché.

Oggi in Campania c’è solo un politico, lui, don Vincenzo De Luca. Caldoro, il presunto rivale alle elezioni, non ha dato traccia di sé. Si dimena un po’ il sindaco di Napoli. De Magistris reclama il suo spazio. Ma è innegabile che oggi le luci della ribalta sono tutti per i Presidenti delle Regioni. Fontana.

Il lombardo, vorrebbe scomparire, a dire il vero. Ma Zaia è invece credibilissimo. In questo momento, piaccia o no a Salvini (non piace, sicuro) è lui la speranza della Lega. De Luca ha la fortuna in questo momento di essere un caso a parte: essendo minoritario nel PD, riesce ad essere l’opposizione al centro-destra lombardo-leghista e opposizione al Governo. Si votasse oggi sarebbe un plebiscito per lui. Senza neanche un candidato forte del centro-destra che si possa opporre.

Se si vota in autunno però può succedere di tutto. Tre mesi, mai come questa volta, sono un’era geologica per la politica. Votare a fine ottobre, o ai primi di novembre, vorrebbe dire votare ad emergenza Covid finita. Ma in piena emergenza economica. A settembre sarà una strage, lo sappiamo bene. Lo sanno bene già adesso gli imprenditori. De Luca che sin qui, anche al di là dei suoi meriti, è un eroe. Tra qualche mese potrebbe essere il capro espiatorio, al di là delle sue colpe, del disastro economico-sociale.

Ecco perché vuole votare subito. Ecco perché altrove (anche nel PD dove non ha molti amici) si prova a rinviare. Uno dice: possibile che il PD sia così autolesionista? Perché qualcuno ha dubbi? La storia del PD insegna che quando c’è uno capace di vincere (Prodi, Renzi, per dirne due) alla fine cadono per fuoco amico (amico si fa per dire).

E’ chiaro per altro che alla gente comune tutto questo non interessa minimamente. Oggi la sola cosa che conta è venir fuori dall’incubo Coronavirus. La salute è la prima cosa. Poi la priorità sarà portare il piatto a tavola. Delle elezioni alla Regione non frega nulla a nessuno. Ma se De Luca dal suo pulpito settimanale ha pensato bene di parlare anche di questo è chiaro che a qualcuno interessa.

Uno dirà: ma tu (ossia io, lo scrivano) cosa ne pensi? Non mi tiro mai indietro quando c’è da dire la mia. Per me ha ragione De Luca. Si deve votare appena possibile, anche a luglio. Perché questo dice la legge. Il Consiglio regionale resta in carica 5 anni. I 5 anni sono scaduti. Appena si può, ed a luglio si potrà tranquillamente, si va a votare. Non perché fa piacere a De Luca, ma perché questo dice la legge.