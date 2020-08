De Laurentiis per primo lo sa: è il momento di vendere il Napoli

La Juve è la Juve. Il Milan, che sta deludendo da tempo, è nelle mani di un fondo che bene o male in questi anni ha messo mano al portafogli. L’Inter è destinata a diventare la prima potenza italiana grazie a Suning e alla sua capacità di muoversi nel mercato asiatico. Adesso la Roma passata nelle mani del signor Toyota. Secondo voi nel giro di qualche anno, diciamo un paio di anni, che fine farà il Napoli?

Resterà la magra soddisfazione di essere la più importante società italiana, visto che le altre, a cominciare dai bianconeri che sono olandesi, sono stranieri. E poi? Il Napoli, a prescindere dal braccino di Aurelio non può reggere neanche lontanamente il confronto. E conoscendo il modus operandi dell’attuale proprietà azzurra, sarà un veloce regredire. La storia del cinepanettone è chiara. Quando il prodotto ha iniziato a non funzionare più, De Laurentiis ha progressivamente ridotto il budget. Alla fine non fa più film. Cosa farà col calcio?

Il calcio a differenza del cinema non ha spettatori, ma tifosi. I tifosi si sentono padroni della società, quanto meno del marchio. Se pensa di fare di fare la stessa cosa sbaglia di grosso. Calando il rendimento della squadra non solo ci sarà un calo di presenze allo stadio, ma ci sarà contestazione. Nel calcio non può fare un progetto al risparmio. Progressivamente crollerà il fatturato. Ed anche fare mercato diventa più complicato. Nell’estate del 2013 fu possibile portare a Napoli prima Benitez e poi con lui i giocatori che sappiamo perché quel Napoli era in Champions. Pensate che Higuain sarebbe venuto per fare l’Europa League? Pensare di fare mercato prendendo solo giovani è follia. Servono anche quei giocatori che fanno crescere i giovani. E che poi quando ricendi puoi fare il grande botto.

Con Juve, Inter e tra poco anche Milan destinate a tornare ai vecchi fasti, la Roma è il reale competitor azzurro. Con la Roma nelle mani del più grande gruppo automobilistico al mondo sono dolori. Magari non quest’anno, laddove ci sono da sanare i bilanci. Ma in futuro saranno dolori. Il Napoli, se non cambia registro, è destinato a diventare come la Lazio. Tornata in Champions dopo 13 anni.

De Laurentiis le sa queste cose? Il personaggio è antipatico, ma non è scemo. Ecco perché sa lui per primo che questo è il momento di passare la mano. Oggi il Napoli è senza un centesimo di debito, ed al netto del deficit da Covid, ha bei soldi in banca. Attualmente il Napoli ha un valore sul mercato alto. Diciamo sui 500 milioni, più i soldi in banca. Tra 3 o 4 anni sarà ancora così?